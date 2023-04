Stede Broec richt herdenkingsplek op voor overleden vrouw, veel aanloop bij buurthuis

De gemeente Stede Broec heeft afgelopen weekend een herdenkingsmonument gemaakt, voor de vrouw die woensdagavond overleden werd aangetroffen op de Bourgondiëweg in Bovenkarspel. Vanessa Hakof en Esther van der Meer zitten met hun nieuwe buurthuis om de hoek van waar de vrouw werd gevonden, en besloten hierdoor om het pand al op vrijdag te openen. "De belangstelling was overweldigend."

Nog voor de opening, op vrijdag om 11.00 uur, stonden de eerste mensen voor de deur te wachten. Veel mensen wilden samenkomen om onder andere te praten over de overleden vrouw, die woensdagavond werd gevonden.

"De deur hebben we voor hen opengesteld. Vooral ook op zaterdag kwamen er heel veel mensen naar het nieuwe buurthuis toe. De belangstelling was overweldigend. Dat heeft ons goed gedaan", licht Hakof toe. "En ondanks het voorval op de Bourgondiëweg was het toch ook best gezellig in het huis, met allerlei mensen die koffie kwamen drinken."

Bloemenmonument

De buurtverbinders zijn samen zaterdag met verschillende inwoners uit Bovenkarspel naar de plek toegegaan om bloemen neer te leggen. Enkele tulpenbossen kwamen bij het nieuwe buurthuis vandaan. "Die hadden wij gesponsord gekregen vanwege de opening", licht Hakof toe. "Maar omdat het geen feestelijke opening was konden mensen een bosje tulpen bij ons ophalen en daar neerleggen."

Ook gisteren en vandaag werden er nieuwe bloemen op de herdenkingsplaats neergelegd. Burgemeester Ronald Wortelboer was vrijdag eveneens aanwezig om bloemen neer te leggen.

Activiteiten inventariseren

In het nieuwe pand van de Buurtverbinders Princenhof op de Hertog Albrechtstraat staat een bord, waarop bezoekers allerlei wensen kunnen aangeven. Bijvoorbeeld wat zij verwachten van het buurthuis, of wat zij aan activiteiten willen voorstellen.

Omdat Vanessa en Esther van der Meer als verbinders het buurthuis samen runnen, wordt de komende tijd gekeken naar wat mensen de afgelopen dagen op het bord hebben geschreven. "Het gaat ons niet lukken om alles met z'n tweeën te doen. Dus er moeten vrijwilligers bij", legt Hakof uit. "Als we alles in beeld hebben kunnen we koppelingen maken en activiteiten inplannen, naast de vaste koffieochtend. Als de vlag in de mast hangt zijn we geopend."

Voorlopig is het buurthuis in ieder geval elke dinsdagochtend geopend. Op vaste tijden, tussen 9.00 en 12.00 uur, is er een koffieochtend. Hierbij kunnen bezoekers ook samen wandelen. De wandeltocht start om 10.00 uur.