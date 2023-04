Politieonderzoek rondom woning in Bovenkarspel

Op de Bourgondiëweg in Bovenkarspel is een groot onderzoek van de politie bezig in en rondom een woning. Waar het precies omgaat, kan de politie vanavond laat nog niet zeggen.

Politieonderzoek rondom woning Bovenkarspel - Inter Visual Studio / Danielle Rood

Mannen in witte pakken lopen op de oprit van de woning, maken foto’s op straat en doen ook onderzoek in de het hoekhuis. Volgens een buurtbewoner is het onderzoek al sinds vanmiddag bezig. Een woordvoerder van de politie laat weten nog weinig kwijt te kunnen over waarom er daar vandaag groots onderzoek wordt verricht.