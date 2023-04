Lichaam aangetroffen in Bovenkarspel, 53-jarige man aangehouden

De politie heeft woensdagavond in Bovenkarspel een overleden persoon aangetroffen onder verdachte omstandigheden. Er is een 53-jarige man uit de gemeente Stede Broec aangehouden.

Nu wordt duidelijk dat diezelfde avond een overleden persoon onder verdachte omstandigheden is aangetroffen. "Er werd vannacht een grote tent over een auto gezet", aldus een buurvrouw. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Stede Broec aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid. Hij zit nog vast op het politiebureau.

Woensdagavond stroomde de Bourgondiëweg in Bovenkarspel vol met politieauto's. Dit nadat de politie een huis had bezocht vanwege de vermissing van een vrouw, die in het huis zou wonen. Ook cirkelde er enige tijd een politiehelikopter boven de wijk.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

