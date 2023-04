Verontwaardiging en een traan na aantreffen dode in woning Bovenkarspel

Weinig Bovenkarspelers is het ontgaan. Gisteravond stond de straat vol recherche en vanmiddag werd bekend dat er een dode in de hoekwoning aan de Bourgondiëweg is gevonden. "Dit soort berichten hoor je vaak in het nieuws. Als het dan in je eigen buurt is, is het heel akelig. Wat een verdriet en ellende", zegt een buurtbewoner.

Aan het einde van de middag komen omwonenden uit het werk even een boodschap doen bij de supermarkt. Velen weten er al vanaf. Hebben het gelezen of via via gehoord: er is een dode aangetroffen, op de Bourgondiëweg. De reuring begon gisteravond. "Ik kwam thuis uit Enkhuizen vandaan, er bleef steeds een helikopter rond circkelen. Wel een uur lang", zegt een mevrouw die net terugkomt van boodschappen doen. "Ik dacht al, dit is niet goed. Toen las ik het, dat er de politie een inval had gedaan."

Hoekwoning

In de hoekwoning aan de Bourgondiëweg, is gisteravond een dode aangetroffen. Een 53-jarige man is opgepakt, laat de politie eind deze middag weten. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. De hele dag is het gissen, wat de mannen in witte pakken vannacht hebben aangetroffen. Ook overdag staan er zowel voor als achter het huis twee politiewagens te surveilleren.

Naaste buren zoeken elkaar op, en drinken aan tafel een bak koffie. Zij kenden het gezin waar het drama zich voltrok en zijn enorm geschrokken. "We zagen ze tweede paasdag nog hand in hand lopen, hier in het park. Het is een raadsel wat er gebeurd is. Het is afschuwelijk."