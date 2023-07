Heel Hollands Kroon helpt: Van hout voor huttendorp tot helm voor bobslee-clinic

Of het nou een printer is voor het Mandolineorkest Oost-Wieringen, tafels voor IJsbaan Anna Paulowna of hout èn vervoer voor het huttendorp Hippolytushoef; verenigingen, stichtingen en bedrijven regelen het met en voor elkaar via de Hollands Kroonse Uitdaging. Dit jaar zijn al ruim 250 'matches' gemaakt waarbij ze elkaar helpen met gesloten knip. "Zo mooi hoe het werkt. We vervullen 'noaberschap' op het platteland en dat is heel belangrijk voor de leefbaarheid."

De Uitdaging is een landelijke organisatie die voort komt uit het televisieprogramma met Angela Groothuizen. De organisatie in Hollands Kroon doet sinds 2016 mee en probeert met een jaarlijkse 'Beursvloer' , verenigingen, stichtingen en bedrijven met elkaar in contact te brengen. Wittink: "De initiatieven komen van onderaf van de inwoners of bedrijven zelf. Knoflookfteler Biesheuvel had allemaal kratten staan die weg moesten. Die zijn naar Sportservice gegaan om spullen in op te bergen. Anders waren de kratten vernietigd."

"Samen werken, samen leven, samen doen", staat er op de website van de Hollands Kroonse Uitdaging . Manager Edwin Wittink lepelt met gemak allerlei 'matches' op die de afgelopen jaren met succes zijn uitgevoerd. "Het is inmiddels een sport om binnen zo kort mogelijk tijd een uitdaging op te lossen, maar belangrijker is de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Het gaat om verbinding binnen de dorpskernen; contacten leggen en delen met elkaar.

Het gesprek met Wittink vindt plaats in een ontmoetingsruimte van Lelypark van woonzorggroep Samen in Hippolytushoef. "Hier hebben we kunnen regelen dat kinderen van de kinderopvang geregeld langs komen om met ouderen wat fruit te eten en liedjes te zingen." Een medewerker van Lelypark loopt langs. Ze is enthousiast over de samenwerking: "We zien zoveel blije gezichten. Soms komen kinderen nu gewoon even langs om een tekening te brengen."

265 matches

Wittink: "Dat we hier bij Lelypark kunnen zitten heeft ook te maken met die samenwerking met Samen, als tegenprestatie. Net als verenigingen die een vergaderlocatie zoeken. Sportclubs hebben vaak een kantine die doordeweeks meestal leeg staat. Dat soort matches worden gemaakt op zo'n Beursvloer. Dit jaar hebben we al 265 matches die al uitgevoerd zijn of nog uitgevoerd moeten worden. Dat zijn er al ruim tien keer zoveel als toen we begonnen."