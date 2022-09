Ruim 81.000 euro verhandeld op Zaanse Beursvloer: "Fantastisch wat we samen bereiken"

Het was de twaalfde keer dat het jaarlijkse evenement, waar deals tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven centraal staan, plaatsvond. Organisator Bas Husslage: "Het is een hoopgevend resultaat voor de komende jaren. Er staan wat ontberingen te wachten. Zoals de gevolgen van de oorlog in Oekraïene en personeelsproblemen. Het is fantastisch om te zien dat de samenleving zoveel kan bereiken samen."

Succesvolle matches

Burgemeester Jan Hamming opende het evenement en benadrukte dat het nu belangrijker is dan ooit om elkaar te helpen. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Zo kreeg Michael van der Meer het voor elkaar om de gehoopte fietsenrekken voor zijn BMX-baan te verzamelen.

Ook Marja Keller is dolblij. Zij zocht scanners en printers voor de Oekraïners die in het voormalig schoolgebouw zitten én met succes. Naast deze match, zijn er ook contacten gelegd om Oekraïners aan het werk te laten gaan.

In onderstaande reportage is een glimp te zien van deze middag. NH Nieuws was hier de hele dag aanwezig. Ook spieken we bij het oude schoolgebouw Et Buut, waar naast scanners en printers vandaag nog meer materiaal heen is gegaan. Tekst gaat door onder de video.