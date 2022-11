Actie 'Koop Lokaal' op Wieringen slaat aan: "Bol.com regelt hier geen Pietenbingo"

Koop lokaal! De winkeliers in Hippolytushoef doen een dringend beroep op hun klanten om in aanloop naar de feestmaand de winkels in het dorp niet te vergeten. De concurrentie van webshops is erg groot en lokale ondernemers proberen alles om de leefbaarheid in het dorp te behouden. "Als wij blijven bestaan kunnen we ook leuke dingen voor het dorp organiseren. Een Bol.com gaat geen ijsbaan neerleggen of een Pietenbingo regelen."

NH Nieuws

Dorpsbewoner Elbert Volkers zegt het zelf al: "Boodschappen moet je doen in je eigen dorp en winkelen doe je maar ergens anders." Hij is al blij dat er winkeliers zijn die hun zaak in het dorp hebben. En de Wieringse Diana Mik stelt het zo: "Ik kan wel kijken op internet, maar de winkels in het dorp moet je zien te behouden. Ik vind het fijner om hier iets in de winkel uit te zoeken en als het niet goed is kun je het makkelijk ruilen. En je hebt meteen weer een praatje." Gunfactor "Koop Lokaal is geen noodkreet, maar een oproep van: ga zo door", verzekert Bianca Bakker van de zakenclub Hippolytushoef. Ondernemers in het dorp weten zich goed staande te houden, ondanks de concurrentie van de grote webshops. Dat is vooral te danken aan de inwoners zelf. Ook tijdens de coronacrisis zijn klanten trouw bleven. "Dat is dan weer die gunfactor die hier op het dorp heel erg meespeelt", vertelt Monique Redeker van de Wieringer Boekhandel. In de video vertellen dorpsbewoners en winkeliers over de kracht van hun dorp.

Actie 'koop lokaal' in Hippolytushoef is vooral bedoeld om het dorp leefbaar te houden - NH Nieuws / Jurgen van den Bos