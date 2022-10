Handelen zonder geld op de Westfriese Beursvloer opnieuw een succes

De Westfriese Beursvloer kende een succesvolle dertiende editie. Na twee online edities was het eindelijk weer mogelijk voor de bedrijven om elkaar in het echt te ontmoeten. Tijdens de beurs komen non-profitorganisaties en maatschappelijk betrokken bedrijven bij elkaar om te handelen zonder geld en de dynamiek die daarbij vrijkomt is volgens organisator Nancy Alders geweldig.

"Ik heb iemand gesproken en er komt speelgoed voor de kinderen", zegt Delvina. Een enthousiaste Kai meldt dat de nummer eenn en twee van hun lijst is geregeld. "Nu gaan we voor extraatjes", roept Kai enthousiast.

Na een korte zoektocht merkt Kai op dat het lastig is omdat veel mensen al in gesprek zijn. Hij en Delvina scheiden om de kansen te vergroten. Kai heeft na klein half uur beet, een bedrijf wil komen kijken hoe de tuin eruit ziet en wat ze voor dnoDoen kunnen betekenen. Wanneer hij het nieuws deelt met Delvina, blijkt ze ook beet te hebben.

Het is zijn eerste keer en hij weet nog niet goed wat hij moet verwachten. "Het is wel een beetje spannend hoor", zegt Kai. Bij binnenkomst op de beursvloer hangt een lint tussen de non-profitorganisaties en 'gewone' bedrijven, zodat er net alvast gehandeld kan worden.

