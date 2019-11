Vrijwilligers en bedrijfsleven verhandelen 75.000 euro zonder de portemonnee te trekken

"We handelen vandaag in betrokkenheid", vertelt Edwin Wittink van de Hollands Kroonse Uitdaging, de organisatie van de beursvloer. "Het doel is om Hollands Kroon een stukje mooier te maken."

Russische generaal

Er kwamen bijna 80 aanmeldingen binnen van bedrijven, instellingen en vrijwilligersleven. "Maar daar zitten wel wat dubbelingen tussen hoor", lacht Wittink, "Sommige vrijwilligers zou je zo voor Russische generaal door kunnen laten gaan. Die zijn soms bij vijf verschillende clubs vrijwilliger. Ik had ze ook wel vijf verschillende naamstickers op kunnen plakken. Maar de opkomst is prachtig."

Rikwijn van Zanten van een groot uitzendbureau uit de regio heeft een match gemaakt met Claudia Oostrom van manege de Wieringermeerruiters. "Wij hebben kasten en koelkasten in de aanbieding. Wij vinden het leuk om clubs en verenigingen te helpen en zo de verbinding te zoeken", zegt van Zanten. "Ik was op zoek naar iemand die een scheidingswandje kon plaatsen of de tribune kon opknappen, dat lukt ook al goed, maar het aanbod van een koelkast is zeer welkom", vertelt hij.

Jaarlijkse traditie

Bij de Rekenkamertafel wordt de stand van de matches bijgehouden: "Wij rekenen uit wat de echte waarde is van goederen of diensten die worden verhandeld en het gaat buitengewoon", vertellen ze al na een uur handelen. Als de beurs gesloten wordt, zijn er 76 matches gemaakt tussen de verschillende partijen, goed voor een waarde rond de 75.000 euro.

"Ik ben heel tevreden", zegt Wittink over de tweede editie, "Dit moet zeker een jaarlijkse traditie gaan worden."