15-jarige Heerhugowaarder beroofd door jongen in Zaandam

Op het Stadhuisplein in Zaandam is gisteravond een 15-jarige jongen uit Heerhugowaard beroofd door een andere jongen. Hij werd daarbij bedreigd en in zijn gezicht geslagen.

De 15-jarige jongen werd om 23.40 uur aangesproken op station Zaandam door de dader. Hij wilde het geld en de andere eigendommen van de 15-jarige hebben en zei dat hij een mes bij zich had. Na deze bedreiging kreeg de Heerhugowaarder een klap in zijn gezicht, waarna hij zijn spullen aan de jongen heeft gegeven.

Bij de dader was nog een andere jongen, die nam het op de voor het 15-jarige slachtoffer en probeerde de overval te voorkomen. De politie is nog op zoek naar beide jongens en heeft daarom een signalement afgegeven. Ze zijn allebei ongeveer 16 jaar oud en hebben een normaal postuur. Een van hen droeg een donkerblauw trainingspak en heeft heel kort golvend zwart haar, de ander was in het zwart gekleed en heeft donker haar en een donkere snor.

Onrust

Het is de laatste tijd onrustig in de Zaanstreek. De burgemeester van Purmerend Ellen van Selm wil zo snel mogelijk een verbod op messen na een reeks van incidenten. Donderdagavond raakte een 17-jarige jongen gewond raakte bij een steekpartij. Daarvoor is gisteren een 15-jarige jongen aangehouden.

Dinsdagavond wachtte een groep van zo'n dertig jongeren een 18-jarige man op bij het station van Zaandijk. Hij wordt in elkaar geslagen en beroofd. Diezelfde avond beroofde een groep van zo'n tien à twintig jongens en meisjes een 14-jarige jongen van zijn spullen bij station Zaandijk. Hiervoor zijn twee tieners, 13 en 16, opgepakt.