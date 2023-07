Burgemeester Purmerend wil zo snel mogelijk messenverbod na reeks geweldsincidenten

Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Purmerend wil zo snel mogelijk een messenverbod instellen na de reeks geweldsincidenten in haar stad. Deze maand zijn zeker vier steekpartijen in Purmerend geweest, daarnaast hebben er in zeer korte tijd twee gewelddadige berovingen plaatsgevonden en is een handgranaat aangetroffen bij een festivalterrein. Het messenverbod moet preventief werken, maar de APV zal op zijn snelst pas na de zomervakantie komen.

Door de steekpartijen, gewelddadige berovingen en de vondst van het explosief in Purmerend groeit de onrust in de stad. Dat merkt ook burgemeester Van Selm. Wat haar opvalt, is dat er bij de meest recente geweldsincidenten vooral jonge mensen betrokken zijn. Op 1 juli zijn twee jongens bij een steekpartij gewond geraakt. De slachtoffers zijn 15 en 17 jaar en moesten beiden naar het ziekenhuis worden gebracht. Op dinsdagavond werd een kind van 14 mishandeld, bedreigd en beroofd door een groep jongens. En donderdagavond was het opnieuw raak toen een 17-jarige jongen gewond raakte bij een steekpartij. Bij het steekincident begin deze maand en de beroving van deze week zijn vrij snel verdachten aangehouden, laat de burgemeester weten. De politie heeft vanavond ook een 15-jarige verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident aan de Dotterbloem waarbij een 17-jarige tiener gewond raakte. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. 'Niet steeds dezelfde groepen' Hoewel de politie de mogelijke daders in beeld heeft, zijn er zorgen over de reeks geweldsincidenten. "We kunnen er niet aan de voorkant komen", zegt Van Selm. "De jongelui hebben veel online contact met elkaar, maar het zijn niet steeds dezelfde groepen. Het zijn wisselende samenstellingen." Om de groep beter te monitoren gaat de gemeente de samenwerkingen in de wijken intensiveren. "Wij zijn bezig met de politie, jongerenwerk, welzijnswerk en handhaving om ervoor te zorgen dat we in contact komen met mensen. Zeker omdat de scholen nu dicht zijn." (Tekst gaat verder onder de video)

Messenverbod - NH Nieuws

Verbod op messen na de zomer Met een messenverbod wil het stadsbestuur een lijn trekken. "Dit verbod zal dit soort incidenten niet kunnen voorkomen, maar het geeft wel duidelijk de grens aan. Tot hier en niet verder." Daarnaast roept Van Selm de jongeren op om niet mee te doen met de online oproepen tot geweld. "Het is niet goed als de zaak opgejut wordt. We willen het voorkomen, zeker in deze vakantieperiode." Na de zomervakantie zal het messenverbod in de raad worden besproken. Als de burgemeester gevraagd wordt waarom dit zo lang duurt, zegt ze: "Als we dit invoeren, dan moet het ook stand houden. In andere steden hebben we namelijk gezien dat het verdedigd moet worden als er rechtszaken over komen. Daarom hebben we politie-informatie nodig en daar wordt hard aan gewerkt."