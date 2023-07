"Je bent echt de lul", jongeren filmden lachend mishandeling in Purmerend

Een grote groep jongens en meisjes filmen lachend en joelend hoe een 14-jarige uit het niets in Purmerend geslagen en beroofd wordt door een groep vermomd met scooterhelmen. Nog geen half uur eerder wacht een groep van dertig een achttienjarige man op bij het verlaten station van Zaandijk. Ook hij wordt in elkaar geslagen en beroofd. De politie heeft geen aanleiding om te denken dat de twee groepen dezelfde waren, maar de schrik zit er in beide wijken goed in.

Jongeren bedreigd - NH Nieuws

Niemand durft het hardop te zeggen, maar iedereen weet dat het mis is in de Geulenstraat van Purmerend. De straat is de sluiproute voor fietsers en brommers tussen het centrum en de buitenwijken. Volgens buurtbewoners is het er vaak onrustig. De snackbar is in zijn twaalfjarig bestaan al zes keer overvallen en de nabije supermarkt twee keer in een week in december. "Zomaar gepakt" Op beelden in bezit van NH zie je jongeren rennen en schreeuwen door de straat. Het veertienjarige slachtoffer roep hardop "wat is dit, kanker man, ik word zomaar gepakt." Een meisje rent lachend langs en zegt "je bent de lul". De politie heeft ondertussen een 13-, een 16- en 18-jarige verdachte opgepakt en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In de wijk zijn er maar weinig menssen happig om voor de camera hun verhaal te doen. Sommige doen het anoniem, uit angst voor wraak van gemaskerde jongeren die voor onrust zorgen. Pistool "Ik ben heel blij dat ik een woning heb, maar met al die vechtpartijen is het niet echt prettig", laat iemand weten. Een ander uit zijn frustratie over het vele drugsgebruik van zijn buren die 's nachts lawaai maken. De snackbareigenaar heeft al een paar keer een pistool op zich gericht gekregen en hoopt op camera's. Nog geen half uur eerder staat een groep van dertig personen een man op te wachten bij het station Zaandijk. Het achttienjarige slachtoffer wordt eerst bedreigd in de trein en bij de trap van het station begint de groep hem te schoppen en te slaan. Ook hij wordt beroofd. Bart Nijenhuis van de stationsrestauratie begrijpt het niet. "Er zijn hangjongeren en de hele boel wordt ondergespoten. Ik voel me hier alleen nooit echt onveilig". Ook passanten zeggen dat het vaak rustig is en de enige groepen op het station bestaan uit toeristen die naar de Zaanse Schans willen. Er zijn camera's op het station, maar daar heeft de groep zich niet door laten weerhouden. Bart vindt dat "hufters" meer moeten worden aangesproken. "We leven in een maatschappij waar iedereen zijn hoofd wegdraait en wegloopt." Natuurlijk waarschuwt hij wel dat de situatie eerst goed moet worden ingeschat. Maar zelf zou hij het wel durven. Andere passanten denken daar het hunne van en bellen liever eerst 112.