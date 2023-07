Tieners bedreigd en beroofd door grote groepen in Purmerend en Zaandijk

In zowel Purmerend als Zaandijk was het dinsdagavond raak: twee jonge jongens werden er door grote groepen bedreigd en mishandeld. In Purmerend werd een 14-jarige mishandeld en bespoten met rode verf. Diezelfde avond heeft een groep van tientallen personen een jongere van 18 eveneens mishandeld en beroofd. De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden. "Dit heeft echt onze prioriteit."