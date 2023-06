Man die zwangere vrouw beschermde even later bij Purmerends station afgetuigd

De man die het vorige week zondag voor een belaagde zwangere vrouw heeft opgenomen, is even later zelf bij het station van Purmerend afgetuigd. De vrouw werd in de trein lastiggevallen door een groep jongens. De man die daar tussenkwam, is vervolgens door dezelfde groep gevolgd en mishandeld en beroofd. De politie zoekt nu getuigen.