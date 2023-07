'Bereikbaarheid IJmuiden te veel onder druk', bewoner luidt noodklok

De bereikbaarheid van IJmuiden staat onder veel te grote druk. Dat zegt een bezorgde Johan Zwakman, voorzitter van het wijkplatform IJmuiden Noord. De toegangswegen worden, ondanks beloftes, steeds verder afgeknepen en zijn kwetsbaar. Ondertussen gaat het aantal automobilisten in het dorp alleen maar toenemen.

Johan Zwakman in IJmuiden - NH

"Het is echt een probleem", zegt de 77-jarige Zwakman indringend. Hij woont al sinds zijn achttiende in het centrum van IJmuiden, is als voorzitter van het wijkplatform een zeer betrokken burger en is nooit te beroerd ergens zijn ongezouten mening over te geven als het om de stad gaat. "Je hebt drie wegen om IJmuiden in en uit te komen: over de sluizen, door de Velsertunnel en door Driehuis." En eigenlijk is er op alledrie de wegen wel wat aan te merken. Ten eerste de sluizenroute. Die is sinds 2018 dicht voor auto's, ondanks harde beloftes dat dat niet zou gebeuren. Zwakman: "Het is ronduit schan-dá-lig. Het is een enorm brevet van onvermogen. Rijkswaterstaat moest de nieuwe Zeesluis IJmuiden zo bouwen dat je er met de auto overheen kan. Dat ding is gebouwd en toen zeiden ze 'hij is niet veilig genoeg'. Hoe kán dat?" Tekst loopt door onder de artikelen over de sluizenroute.

"Met de Velsertunnel, de toegang naar de snelweg, is ook minstens één keer in de maand wat. Een ongeluk of werkzaamheden", ziet Zwakman. "Dan staat het helemaal vast". Dan blijft er maar één optie over om uit IJmuiden te komen: door het dorp Driehuis. "Dan ga je gewoon door een woonwijk heen. En die straten kunnen dat verkeer ook helemaal niet aan." Knoop met A9 Het was volgens hem beter geweest als de busbaan die sinds 2017 om Driehuis heengaat, een randweg voor autoverkeer was geworden. Maar dat stuitte toen weer op verzet van Driehuizenaren langs die weg. "Maar dat de bus nu door de busbaan twee minuten sneller is, is leuk, maar was het niet beter geweest als de bus door het dorp gaat, en het verkeer erlangs?", vraagt hij zich hardop af. Overigens broedt Zwakman een idee om IJmuiden te verbinden met de A9, de andere snelweg die dichtbij IJmuiden ligt. Daar kan best een knoop gemaakt worden, denkt hij. Tekst gaat door onder de kaart.

Nieuwe huizen En er is nu nog een vierde manier om uit IJmuiden te komen: met de pont naar Velsen-Noord. Maar ook daar zijn problemen: tot afgelopen week voeren er twee, maar nu nog maar één. Daardoor vaart er nog maar elke twintig minuten een pont af, in plaats van om de tien. Zwakman: "Dat kan eigenlijk niet meer. Vroeger was dat er ook maar één. Maar met het fietsverkeer van nu moeten er gewoon twee zijn." Zo zijn er steeds minder wegen van en naar IJmuiden. Maar het aantal weggebruikers zal alleen maar toenemen, denkt hij. Er zijn namelijk ook nog plannen voor zo'n 1.500 nieuwe woningen in IJmuiden. "Je kunt erop rekenen dat er dan ongeveer net zoveel auto's bijkomen. Hoe moet dat dan?"

Schiereiland "IJmuiden is net een schiereiland, zeg ik altijd", zegt wethouder Jeroen Verwoort in een reactie op Zwakman. "De bereikbaarheid is daardoor altijd al een punt van aandacht geweest voor IJmuiden en de gemeente Velsen. Met name met de sluizenroute en het verdwijnen van de tweede pont zit hij in zijn maag. Maar hij denkt ook die problemen opgelost gaan worden: "Bij de sluizenroute worden nu proeven gedaan voor een veilige doorstroming van autoverkeer, wij denken dat die route straks wel weer open kan voor auto's." Garanties zijn er niet. Over de tweede pont die uit de vaart is, zegt Verwoort: "Intens frustrerend, dat zijn de juiste woorden. Iedereen vindt dat de pont in de vaart moet blijven, Rijk, provincie, wij, IJmuidenaren. Maar we zijn ook afhankelijk van die andere partijen, wij kunnen dat gewoon niet zelf betalen. Maar we worden er wel op aangekeken, en dat snap ik ook." Oplossingen Hij houdt wel vertrouwen: "Over anderhalf jaar moet er een volledig nieuwe, tweede pont bij Velsen varen. In de tussentijd blijven we zoeken naar oplossingen. Met een tweede pont en op andere manieren willen we Velsenaren ook stimuleren minder de auto te pakken. Dat is ook deel van de oplossing." Op de vraag of er ook nog positieve dingen te melden zijn over de bereikbaarheid van IJmuiden zegt Verwoort: "De busverbindingen naar Haarlem en Amsterdam zijn uitstekend. Je hoeft niet te kijken wanneer hij gaat, hij gaat om de tien minuten."