Velsenaren weten tijdelijk open sluizenroute nog niet te vinden

De sluizenroute over prestigeproject Zeesluis IJmuiden was vandaag weer even open voor auto's. De slingerbaan was altijd een geliefde oversteekplaats door de schoonheid van de route, maar ook een noodzakelijke uitvalroute als er weer eens iets aan de hand is in de Velsertunnel. Hij ging na werkzaamheden alleen nooit meer open voor auto's. Vandaag voor het eerst wel, als proef.