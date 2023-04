Gaat de sluizenroute in de IJmond nog open voor auto's? Het lijkt verder weg dan ooit

Heropening van de route via de sluizen heeft totaal geen prioriteit. Dat staat in een brief van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Deze belangrijke verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Velsen blijft dus afgesloten voor auto's. Dat is tegen eerdere beloftes in. Het is de vraag of en wanneer de route weer open gaat. De stand van zaken in vijf vragen en antwoorden.

Nog even kort: wat is er aan de hand met de sluizenroute?

De sluizenroute, één van de weinige wegen tussen Velsen-Noord en IJmuiden, ging in april 2018 dicht. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar door de bouw van Zeesluis IJmuiden vindt Rijkswaterstaat het er niet veilig voor verkeer. Johan Zwakman van het wijkplatform IJmuiden-Noord is furieus: "Ik voel me belazerd. Het is een drama, want dat was niet afgesproken."

Later blijkt ook nog dat informatie over de sluiting handig onder de pet is gehouden, tot na gemeenteraadsverkiezingen.

IJmuidenaren denken bij de sluiting nog dat de schatting van één jaar wat overdreven is. Ze hebben goede hoop dat ze voor april 2019 weer slalommend over de sluizen de zuidkant van het kanaal konden bereiken.

Waarom is het dan nu nog een probleem?

Ze komen bedrogen uit, als Rijkswaterstaat ruim een jaar na de sluiting met nog slechter nieuws komt: de route blijft nóg twee jaar dicht, zeker tot maart 2021.

En warempel, twee jaar later gaat de sluizenroute open. Maar niet volledig - alleen fietsers en voetgangers mogen oversteken, auto's nog niet. Na weer bijna een jaar wachten, moeten auto's in 2022 als proef weer over de sluizenroute kunnen rijden. De proef gaat niet door, want het is te duur.

Er gaat een in juli een brief van de gemeente naar Den Haag. 'De bereikbaarheid van de IJmond en betrouwbaarheid van het wegennetwerk staat onder druk. We vragen uw hulp', zegt de gemeente. Daar is onlangs, na acht maanden dus een antwoord op gekomen.

