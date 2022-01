Boeren vrezen voor te zout Noordzeekanaal door nieuwe zeesluis

Boeren en tuinders zijn bezorgd over de verzilting van het Noordzeekanaal. Die dreigt toe te nemen na de in ingebruikname van de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden. Bij elk schip dat via deze grootste sluis binnenkomt, komt er tienduizend ton zout met het zeewater het Noordzeekanaal binnen. De installatie die de verzilting moet tegengaan is pas eind 2024 klaar.

Eind januari wordt de nieuwe zeesluis officieel in gebruik genomen, maar boeren en tuinders uit de regio zijn nu al bezorgd over de gevolgen. De nieuwe sluis is veel groter dan de bestaande Noordersluis en de hoeveelheid zeewater die bij elke schutting in het kanaal terecht komt, is ook veel groter. Het Noordzeekanaal is nu al brak water maar dreigt als gevolg van die grotere toevoer van zeewater substantieel zouter te worden.

Oogstschade

De verzilting van het water is met name een probleem voor de land- en tuinbouw. Gewassen groeien namelijk niet op te zout water. Als het zoutgehalte van het grondwater blijft stijgen dreigt er oogstschade.

"Wij zijn wel een beetje bang voor de toename van de hoeveelheid zout in het Noordzeekanaal", vertelt Jaap Bond voorzitter van de KAVB, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. "Als je hele oogst mislukt omdat het land verzilt is, heb je als kweker wel een probleem."

Onderwater- brievenbus

Dat de nieuwe megasluis in IJmuiden zou leiden tot een zouter Noordzeekanaal is geen verrassing. Aangezien Rijkswaterstaat wettelijk de plicht heeft te voorkomen dat het Noordzeekanaal te zout wordt, is er vooraf nagedacht over verschillende maatregelen om de toenemende verzilting te compenseren.

Na een uitgebreid onderzoek werd besloten een systeem van selectieve onttrekking in te richten waarbij alleen het zoute zeewater kan worden teruggepompt naar de Noordzee.

Dit systeem maakt gebruik van de natuurkundige wet dat zout water zwaarder is dan zoet water. In het Binnenspuikanaal naast de sluis wordt een dam geplaatst die onderin een opening heeft. Via deze opening, een soort onderwater- brievenbus, wordt alleen het dieper gelegen zoute water door het gemaal teruggepompt naar de Noordzee.

De voorbereidingen voor de bouw van die enorme dam in het kanaal zijn in volle gang. "Dan moet je denken aan een dam zoals bij de Oosterschelde kering van zo'n 28 meter diep en zo'n 10 meter breed" vertelt Jan Rienstra van Rijkswaterstaat.