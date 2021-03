Morgen is het zover: sluizenroute (over de nieuwe zeesluis) gaat weer open

IJMUIDEN - Het heeft drie jaar geduurd, maar morgenochtend om 6.00 uur kunnen de eerste fietsers en voetgangers weer via de sluisroute (en de nieuwe zeesluis) naar de overkant. Hoewel de meesten blij zijn dat de zogenoemde sluizenroute eindelijk weer open is, blijft het een tegenvaller dat deze voorlopig gesloten zal blijven voor auto’s.

Met de opening is het ook voor het eerst mogelijk om over de nieuwe zeesluis te rijden én deze van dichtbij te bekijken. De weg over de sluizen is de enige vaste verbinding over het Noordzeekanaal. Auto's mogen niet over de weg totdat alle werkzaamheden zijn afgerond.

In april 2018 ging de sluisroute dicht, als gevolg van werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis. In eerste instantie beloofde Rijkswaterstraat dat de route in april 2019 weer open zou gaan, maar dat bleek niet haalbaar. De opening werd vervolgens keer op keer uitgesteld.

'Eindelijk'

"Eindelijk", zei Johan Zwakman van het wijkplatform IJmuiden-Noord eerder al tegen NH Nieuws. "Voor mensen uit Oud-IJmuiden en Zeewijk die aan de andere kant van het kanaal werken, is dit een veel kortere route dan met de pont."

Zwakman hoopt dat de sluisroute nu ook snel wordt opengesteld voor autoverkeer. "Dat zou mooi zijn, maar ik vrees dat het nog wel even duurt. Ik hoor zelfs zeggen dat we blij mogen zijn als we er in 2024 weer met de auto overheen mogen."