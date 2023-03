Alle rijstroken Velsertraverse richting Velsertunnel deze zomer weer open

Deze zomer gaan allebei de rijstroken vanaf de Velsertraverse naar de Velsertunnel na twee jaar weer open. Dat zegt Rijkswaterstaat. Door scheuren in het beton was één van de rijstroken afgesloten, wat zorgde voor nog meer files dan gebruikelijk op het drukke verkeerspunt. Beverwijks transportbedrijf BUKO is blij met de aankondiging: "Dit is heel goed voor het transport 's ochtends en het personeel dat 's middags naar huis wil."

Wie vanuit Wijk aan Zee, Beverwijk of Velsen-Noord naar de snelweg wil, rijdt over de Velsertraverse. Ook aan de andere kant is één rijstrook dicht, maar omdat het daar om de vluchtstrook gaat, heeft het veel minder invloed op de doorstroom van het verkeer.

Er dreigen steeds meer wegen van en naar Velsen-Noord dicht te slibben. Aan de andere kant van het dorp is de sluizenroute dichtgegaan voor auto's. Het is nog maar de vraag of die, ondanks beloften, ooit weer opengaat.

Een half jaar geleden beloofde burgemeester Frank Dales wel dat er de komende jaren niet één, maar twee ponten tussen Velsen-Noord en -Zuid blijven varen. Hoe lang dat precies het geval gaat zijn, is niet precies duidelijk.