Proef gaat niet door, sluizenroute blijft dicht: Velsen roept hulp 'Den Haag' in

Tot ergernis van veel mensen in Velsen, die het gebruiken als alternatief (als er een file staat in de Velsertunnel), is het traject over het Noordzeekanaal al jaren dicht. Dit houdt verband met de bouw van de grootste sluis ter wereld in IJmuiden. Hoewel die voltooid is, houdt het ongemak aan. Nu zijn het weer werkzaamheden aan de Noorder- en Middensluis die openstelling van de route in de weg staan.

In februari van dit jaar kondigde Rijkswaterstaat aan dat de route 'op proef' zou worden heropend in het tweede kwartaal van 2022. Nu die periode voorbij is, zegt die instantie in een brief aan de gemeente Velsen dat de route 'niet geschikt is om in groten getale doorgaand gemotoriseerd verkeer te faciliteren.' Er vinden werkzaamheden plaats en dat levert een 'een zeer dynamische verkeerssituatie op (te druk/red.)', aldus Rijkswaterstaat. Er zijn allerlei verkeersmaatregelen nodig om auto's veilig over de sluizen te laten rijden. Dat zou zo'n 1,5 miljoen euro kosten. Dat geld is er niet. Overigens mogen fietsers wel gebruik maken van de route.