Vijf vragen over de onduidelijkheid rond de tweede pont bij Velsen

Hoe zit het ook alweer?

Vanaf 14 juli gaat de tweede pont weg tussen Velsen Zuid en -Noord weg. Er blijft er nog één over. Vanaf dan gaat dus elke twintig minuten, in plaats van elke tien minuten een pont naar de overkant. En er valt nog niet te zeggen hoe lang dat gaat duren.

Is dat zo erg?

Het is een drukbezochte overgang, bijvoorbeeld voor Tata Steelwerknemers die naar de fabriek willen fietsen. En voor scholieren is het erg onhandig, want is 's ochtends soms nogal druk op de route.

"Als je het eerste uur naar school moet, dan moet je de pont hebben van 08.00. Die staat wel helemaal vol", zei scholiere Isa eerder tegen NH. "Het is niet te doen met maar één pont, want als je de pont mist, dan kom je gewoon te laat op school."

Ook Manon, die haar kinderen naar de opvang moet brengen en er weer moet halen hoopte op een snelle oplossing: "Ik wil straks echt niet heel lang moeten wachten op de pont. Ik moet mijn kind op tijd ophalen van de opvang."

De gemeente wil óók dat er elke tien minuten een pont afvaart: "De pont ligt in een doorfietsroute. In het kader van regionale bereikbaarheid is het belangrijk dat er elke tien minuten een pont kan varen op deze route." Kortom, zo'n beetje iedereen wil graag dat de tweede pont er blijft varen.

Het is ze ook nog eens beloofd, toch?

Klopt, zo'n beetje een jaar geleden, toen duidelijk werd dat de gemeente Velsen duizend asielzoekers ging opvangen in een cruiseschip in Velsen-Noord zei burgemeester Frank Dales dat het Rijk hem daarvoor een tegenprestatie had beloofd.

Dales, toen: ""Wij hebben gezegd: 'wij doen iets voor de vluchtelingen, kunnen jullie ook iets doen voor de Velsenaren?' Er zijn nu toezeggingen dat de tweede pont in Velsen-Noord structureel een aantal jaar doorgaat."

Waarom gaat die pont straks dan eigenlijk weg?

De GVB heeft één pont te weinig voor de pontovergangen in het Noordzeekanaal. GVB wil er altijd één achter de hand houden, zodat elke pont regelmatig opgeknapt wordt. Nu er nog een tweede pont bij Velsen vaart, kan dat niet. Vanaf 14 juli gaat daarom de tweede pont weg uit Velsen.

Er wordt al een half jaar gepraat over een oplossing, maar nog zonder succes. Het huren van een vervangende pont blijkt onmogelijk. De aanlandplekken in Velsen-Noord en -Zuid zijn daar niet geschikt voor. En het aanschaffen van een nieuwe pont is duur.

Komt de tweede pont wel weer terug?

Dat is wel de bedoeling. Maar met het zomerreces voor de deur is wanneer en hoe is nog totaal onduidelijk. Wel zegt de gemeente: "We verwachten één dezer dagen meer duidelijkheid te kunnen geven."