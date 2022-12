Tweede pont in Velsen kan straks zomaar 'weggeroepen' worden

Vanaf komend jaar kan de tweede pont tussen Velsen-Noord en Zuid soms tijdelijk niet varen; het is dan namelijk de reservepont van het GVB, die bij problemen op afroep naar Buitenhuizen en Zaandam moet.

Nu vaart er, naast een gloednieuwe elektrische pont, nog een 85-jaar oude dieselpont tussen Velsen-Noord en Zuid. Die stopt eind dit jaar met varen. De vervangende veer is elektrisch en blijft volgens de gemeente in ieder geval varen tot 14 juli. Dan start de zomervakantie.

Maar er zit dus een addertje onder het gras. De nieuwe tweede pont is de 'reservepont' van vervoerder GVB. Als één van de andere elektrische ponten in het Noordzeekanaal het begeeft, dan vertrekt de tweede Velsense pont tot die weer gemaakt is daarheen. Er zijn er drie, twee bij Buitenhuizen en de Hempont bij Zaandam,

In dat geval is er maar één pont om Noord en Zuid te verbinden, en dat is niet genoeg om alle fietsers, Tata Steel-werknemers en scholieren heen en weer te brengen, vinden Velsenaren.

Ook de gemeente noemt de pont nu na eigen onderzoek, 'noodzakelijk'. Onder andere om de snelwegen uit de buurt te kunnen ontlasten, en om mensen te stimuleren de fiets te pakken in plaats van de auto. Maar een definitieve oplossing is nog niet gevonden.

Na 14 juli

Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van de veerdienst er precies uit ziet. Als tegenprestatie voor de opvang van duizend asielzoekers in Velsen-Noord, is er geld vanuit het Rijk naar de gemeente Velsen overgemaakt, deels naar eigen inzicht te besteden. Burgemeester Frank Dales beloofde eerder dat de tweede pont daarmee 'nog een paar jaar' blijft varen.

Velsen wil eigenlijk gewoon een nieuwe pont, zodat het hele probleem opgelost is. Maar de gemeente wil dat niet helemaal zelf betalen.

Ze vindt bijvoorbeeld dat de gemeente Amsterdam, het GVB, Rijkswaterstaat en het Rijk ook baat hebben bij een nieuwe pont. Een compromis lijkt nog niet in zicht, hoewel de provincie wel al geld gereserveerd heeft voor een oplossing.

Een tijdelijke pont huren na 14 juli is volgens de gemeente ook niet makkelijk, want de aanlegplekken zijn in Velsen anders dan de standaard. In het komende half jaar moet er meer duidelijk worden.