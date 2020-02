Ponten zuchten onder ouderdom: "Hele wereld over voor reserveonderdeel"

VELSEN - Het is behelpen met de pontverbinding tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord, nu de extra spitspont is uitgevallen met een defect.

Al twee weken vaart deze pont niet en zoals het er nu naar uitziet zal de boot niet eerder dan volgende week woensdag weer varen. Het zit namelijk flink tegen met de reparatie. Vooral vervelend voor scholieren, die na de voorjaarsvakantie maandag weer aan de slag moeten. Het onderdeel dat kapot is, is niet meer verkrijgbaar en moet daarom worden hersteld. Dat levert problemen op. Het gaat om de zogeheten ossenkop, een gietijzeren onderdeel van het besturingssysteem. 90 jaar oud "Het onderdeel dat kapot is gaat eigenlijk nooit kapot", vertelt John Meijer van het GVB. "Het bedrijf dat het ooit geleverd heeft, is al zes keer overgenomen en heeft het al 25 jaar niet geproduceerd. We zijn nu eigenlijk over de hele wereld op zoek om het onderdeel te vinden." Foto: de scheur in de ossenkop

GVB

De ponten waarmee het GVB haar diensten uitvoert zijn negentig jaar oud en dus sterk verouderd en zit daarmee in zijn maag. Niet eerder dan volgend jaar zullen nieuwe, elektrische schepen de verbinding overnemen. De Fietsersbond ergert zich flink aan het uitvallen van de extra pont. In plaats van elke tien minuten, vaart en nu maar elke twintig minuten een pont. Dat betekent lang wachten langs het Noordzeekanaal, vooral voor scholieren en personeel van Tata Steel.

Quote "De provincie moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Niet over twee weken, maar vandaag" Han van Spanje, fietsersbond

"Een heel slechte zaak", zegt woordvoerder Han van Spanje. "Dit is een heel belangrijke verbinding. Als je bij een defect geen maatregelen kunt nemen, komt dat natuurlijk niet goed over. Heel veel mensen hebben er last van. De provincie moet zijn verantwordelijkheid nemen. Niet over twee weken, maar vandaag."

NH Nieuws

De extra spitspont is er gekomen op initiatief van de gemeente Velsen, in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het is ter compensatie van het afsluiten van de sluisroute over het Noordzeekanaal, iets westelijker. Dit traject is dicht vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis, dat flink is uitgelopen. Meer verbindingen voor fietsers over het Noordzeekanaal zijn er simpelweg niet. De Velsertunnel is alleen toegankelijk voor auto's.

De gemeente Velsen betreurt het dat de extra spitspont niet vaart. Een woordvoerder zegt dat de gemeente geen ijzer met handen kan breken.