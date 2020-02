IJmond Extra pont is stuk, alternatief sluisroute uit de vaart: passagiers moeten geduld hebben

VELSEN - De extra spitspont over het Noordzeekanaal tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord die al een paar dagen niet vaart, is in elk geval ook morgen nog niet inzetbaar. Het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) hoopt de defecte pont zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen, maar durft nog niet te zeggen wanneer dat is.

Intussen neemt de irritatie bij de passagiers toe. De extra spitspont is ingezet om het leed te verzachten dat het afsluiten van de sluisroute veroorzaakt. De sluisroute is nog minimaal vijftien maanden dicht vanwege de werkzaamheden aan de zeesluis. Van de extra pontverbinding - waarvoor de gemeente Velsen zich hard heeft gemaakt - wordt in de spits veelvuldig gebruikt, vooral door schoolkinderen en personeel van Tata Steel.

"Het werkte goed, die extra spitspont", zegt een medewerker van het staalbedrijf die de boot net voor zijn neus ziet vertrekken. "Maar als-ie niet vaart, is er nog maar één en sta je meteen langer te wachten. Een minuut of tien soms wel." "Vervelend dat je er niet op kunt vertrouwen", zegt een jongen op de scooter, op weg naar het Kennemer Lyceum in Heemskerk. "Dan maar iets vroeger van huis. Er zit niks anders op."

Quote "Dan maar iets eerder vertrekken, er zit niks anders op vrees ik" scholier over uitvallen spitspont door reparatie

De gemeente Velsen betreurt het dat de pont niet vaart, maar zegt niets aan de situatie te kunnen veranderen. "Het GVB heeft nu eenmaal niet meer schepen voor handen. Waar niet is, verliest de keizer zijn recht." Het GVB is overigens van plan de veerponten, die al ruim 80 jaar oud zijn, te vervangen. De nieuwe ponten worden elektrisch. Wanneer ze in de vaart gaan, is nog niet bekend.