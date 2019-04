Pontveren over Noordzeekanaal na ruim 80 jaar eindelijk vervangen

IJMUIDEN - Het GVB gaat de veerponten over het Noordzeekanaal bij IJmuiden, Buitenhuizen en Zaandam/Amsterdam vervangen. Dat laat een woordvoerder van het Amsterdamse vervoersbedrijf weten aan NH Nieuws.

De huidige veerponten zijn ruim 80 jaar oud en hebben regelmatig te kampen met problemen. Zo liggen op dit moment zowel de spitspont als de reservepont bij IJmuiden eruit vanwege (onverwachte) onderhoudswerkzaamheden.

Het GVB zegt tegen NH Nieuws op dit moment 'in vergaande gesprekken te zijn' met de gemeente Amsterdam over de aanschaf van nieuwe veren. Amsterdam is de opdrachtgever voor alle veerdiensten over het Noordzeekanaal.

Elektrisch

De ponten worden vooral gebruikt door fietsers en vrachtwagens die niet door de tunnel mogen. Hierdoor moeten de veerponten - in tegenstelling tot die over het IJ bij Amsterdam - ook geschikt zijn voor autoverkeer.

De nieuwe veerponten worden volledig elektrisch. Wanneer ze gaan varen, is nog niet duidelijk.