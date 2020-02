Extra spitspont niet maandag maar pas woensdag weer inzetbaar in Velsen

Bij controle van het gerepareerde onderdeel (de zogeheten ossenkop, onderdeel van het besturingssysteem) is in het gelaste onderdeel een nieuwe scheur ontdekt. "Hopelijk is dit maandag gerepareerd en kunnen we beginnen met inbouwen", zegt een woordvoerder van het vervoerbedrijf.

Het betreffend onderdeel wordt niet meer gemaakt, waardoor reparatie noodzakelijk is. De ponten waarmee wordt gevaren, zijn aan vevanging toe. Waarschijlijk zijn in 2021 de eerste nieuwe (elektrische) exemplaren inzetbaar. Tekst gaat verder onder video.

De extra spitspont is gaan varen op initiatief van de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat om het leed van de afgesloten sluisroute te verzachten. Deze enige verbinding in Velsen over land over het Noordzeekanaal is dicht om veilgheidsredenen.

In de directe omgeving wordt gewerkt aan de nieuwe zeeluis. Zolang die niet klaar is, is de sluisroute afgesloten. Personeel van Tata Steel maar ook van enkele andere bedrijven ondervindt hinder van deze afsluiting.