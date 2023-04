Velsen hard op zoek naar nieuwe tweede veerpont: “Echt waardeloos”

De gemeente Velsen is druk op zoek naar een nieuwe veerpont voor de verbinding tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Eén van de twee huidige ponten is de reservepont van Amsterdam, deze zal per 14 juli weer teruggaan naar de hoofdstad. "Ik wil straks echt niet heel lang moeten wachten op de pont. Ik moet mijn kind op tijd ophalen van de opvang", vertelt Manon, een moeder die bijna dagelijks gebruik maakt van deze verbinding.

Het is al best druk op dinsdagmiddag16:30 uur op de pont. Veel mensen zijn na hun werkdag onderweg naar huis. Een daarvan is Ina. Zij gebruikt de pont drie keer in de week om met haar fiets van huis naar werk en weer terug te komen. "Als de kinderen ’s ochtends naar school gaan, dan staat de pont al aardig vol. Als we het straks met maar een pont moeten doen, dan is dat echt waardeloos."

5.000 fietsers

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de tweede veerpont voor de IJmond van belang om te zorgen dat er overdag elke tien minuten een afvaart plaatsvindt. "Per dag nemen ongeveer 5.000 fietsers de pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Daarbij zien we dat de grote toename van e-bikes ook zorgt voor meer fietsers. De oversteek van het Noordzeekanaal is onderdeel van een regionale fietsroute. We vinden dat de wachttijd daarbij van maandag tot en met vrijdag overdag niet langer mag zijn dan tien minuten. Zonder een tweede veerpont stijgt de wachttijd naar twintig minuten. Dan is deze route als duurzaam alternatief op de fiets minder aantrekkelijk en zal het als gevolg daarvan in de Velsertunnel drukker worden met auto’s."