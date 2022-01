↩️ Terugkijken: Opening Zeesluis IJmuiden, met onder meer koning Willem-Alexander

Kijk hier de uitzending over de opening van de nieuwe zeesluis in IJmuiden terug. Tijdens de uitzending zie je - naast de plechtigheden door koning Willem-Alexander - hoe de sluis werkt en wat er allemaal bij zo'n enorm project komt kijken. We spreken met gasten die betrokken zijn geweest bij de bouw van de zeesluis en die de komende jaren van het mega-bouwwerk zullen profiteren. Ook zijn we aan boord van het schip dat 'als eerste' door de sluis gaat.