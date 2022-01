Sentimenten bij de nieuwe zeesluis: "Een bouwwerk waar IJmuiden trots op mag zijn"

Nog een paar dagen en dan is het zover. Op 26 januari wordt de nieuwe zeesluis van IJmuiden geopend. De officiële handeling wordt verricht door koning Willem-Alexander.

Als gevolg van een constructiefout duurde de bouw 27 maanden langer dan voorzien en de sluisroute is vanwege de veiligheid nog steeds afgesloten voor auto's. Maar toch is IJmuiden trots op het stukje Hollands glorie. Neem Cor Oudendijk, de voorzitter van het zee- en havenmuseum. "Ik ben blij voor IJmuiden dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Het zet ons op de kaart." De tekst gaat verder onder de video

Zeesluis - NH Nieuws

Hij heeft een speciaal gevoel bij het bouwwerk, dat op dit moment de testfase aan het afronden is. Vijf jaar geleden begroef Oudendijk de erepenning, die hij in 2008 had ontvangen voor zijn verdiensten voor het havenbedrijf, in het bouwwerk. "Vroeger legde men bij ieder nieuw zeilschip een munt onder de mast. Zoeits dergelijks wilde ik ook bij de sluis doen. Daarom heb ik hem destijds laten afzinken in het fundament van de sluis."

Vandaag keert Oudendijk met fotograaf Erik Baalbergen terug op die plek. "Misschien vinden ze de munt over honderd jaar terug als er wéér een nieuwe sluis wordt gebouwd", mijmert Oudendijk. Baalbergen documenteerde de bouw van de sluis. Hij heeft er de afgelopen jaren honderden foto's gemaakt, misschien wel duizenden. Het meest bijzondere vindt hij de foto die hij maakte van het eerste passagiersschip dat tijdens de testfase door de sluis werd gevoerd. "Heel apart was dat. Niemand wist er van, maar ik zag het gebeuren en zo heb ik van dichtbij die foto kunnen maken."

Het eerste passagiersschip door de sluis. Foto: Erik Baalbergen.

Oudendijk en Baalbergen betreuren dat ze er niet bij mogen zijn als de sluis op 26 januari wordt geopend. Vanwege corona wordt het een sobere aangelegenheid. Baalbergen: "Heel jammer, want het is voor IJmuiden een heel bijzondere gebeurtenis. Ik heb oude foto's van de Noordersluis. Als je ziet hoeveel mensen er toen op de been waren. Dat zou nu ook weer zijn gebeurd. Helaas, het is niet anders." NH Nieuws zendt de opening van de sluis op woensdag 26 januari live uit, zowel op televisie als op internet. De uitzending begint om 14.30 uur.

Lees ook Play Noord-Holland Play Cor Oudendijk begraaft zijn erepenning in het beton van de nieuwe zeesluis