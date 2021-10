Rijkswaterstaat test grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden: "Het gaat goed"

In aanloop naar de opening van de nieuwe zeesluis in IJmuiden wordt deze week getest of de sluis goed werkt. Tevens wordt het personeel van het Sluis Operatie Centrum ingewerkt. De loodsboot Procyon wordt ingezet als 'proefkonijn'. De conclusie: "Het gaat goed", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Foto: Machiel Kraaij

Rijkswaterstaat voert de tests uit in samenwerking met Centraal Nautisch Beheer, de sleepdiensten, de vletterlieden (zij leggen de schepen aan in de sluis), het loodswezen en de hulpdiensten. Een belangrijk onderdeel van de proeven is het ervaren van de stromingen in de kolk en de krachten die ontstaan op de trossen waarmee de schepen worden aangemeerd.

Sluis - NH Nieuws

De zeesluis in IJmuiden is de grootste ter wereld. De sluis is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Eind januari volgend jaar is de officiële opening.