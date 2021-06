67 miljoen extra om verzilting bij zeesluis IJmuiden tegen te gaan

Door een zogenaamde damwand voor het gemaal IJmuiden, met een opening aan de onderzijde, kan het zoute water dat via de sluis komt aan het Noordzeekanaal worden onttrokken.

Uit onderzoek blijkt dat dit de enige manier is om de verzilting in een gebied tegen te gaan. Deze methode is niet nieuw, maar is nog nooit eerder bij zo'n groot project toegepast.

Extra budget

Om dit hele project te financieren wordt 67 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie. Het bouwen van het gemaal zal tot 2024 duren.