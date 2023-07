Loempiagate: Cuong (73) is moe van getouwtrek met gemeente

Na maanden onzekerheid hebben Hoa (70) en Cuong (73) nog steeds geen nieuwe standplaats voor hun loempiakraam. Op de parkeerplaats van restaurant Liberté in Schoorl mogen ze, ondanks toestemming van de eigenaar, van de gemeente niet staan. Het stel is de strijd met Bergen zat, maar restauranteigenaar Jeroen Klepper geeft zich nog niet gewonnen.

Hoa en Cuong Nguyen vluchten in 1980 naar Nederland vanuit Vietnam. Na enkele jaren krijgt Hoa een baan in een supermarkt en koopt het stel samen een loempiakar.

De kraam krijgt een vaste standplaats toegewezen in Schoorl. Maar tweeëndertig jaar later voert de gemeente een nieuw lotingssysteem in, om andere partijen ook een kans te geven. Hoa en Cuong dingen mee in de loting, maar grijpen mis. Ondanks een petitie met meer dan 1.500 handtekeningen verliezen ze na ruim 30 jaar hun vaste stekkie.

Een halfjaar later is hun oude standplaats aan de Oorsprongweg nog altijd leeg, de opvolger heeft zich daar nog niet laten zien. Intussen kan het stel de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Van hun pensioenuitkering komen ze maar moeilijk rond. Dus stelde restauranteigenaar Jeroen Klepper voor de kraam op de parkeerplaats naast zijn restaurant Liberté in Schoorl te zetten.

Tekort parkeerruimte

Maar die aanvraag werd door de gemeente Bergen afgeschoten. Het zou in strijd zijn met het bestemmingsplan en ten koste gaan van twee parkeerplaatsen. Cuong reageert verbaasd op het besluit. "Waarom is het allemaal zo moeilijk? Het duurt zo lang. We zitten al een meer dan een half jaar te wachten op een oplossing en zijn er moe van."

Ook restauranteigenaar Jeroen Klepper snapt niets van de afwijzing. "Het ontbreekt de gemeente aan welwillendheid. Deze hardwerkende, eerlijke mensen hebben recht op hulp. Om hen deze extra inkomsten te ontnemen voelt kil en onmenselijk."