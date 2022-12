De laatste loempia's van Cuong en Hoa: "Nu moet ik afscheid nemen van lieve klanten"

Het is vandaag de laatste keer dat er een snack gekocht kan worden bij de Vietnamese loempiakraam van Cuong en Hoa Nguyen in Schoorl. Het stel had 32 jaar een vaste plek aan de rand van de Schoorlse duinen, maar door nieuwe gemeentelijke regels wordt hun vergunning niet verlengd. Daarom gaan Cuong (72), die ook wel Coen wordt genoemd en Hoa (70), gedwongen met pensioen. "Dat vind ik jammer."

Cuong en Hoa vluchtten in 1980 vanuit Vietnam naar Nederland. Het stel kwam in Bergen te wonen. In Schoorl introduceerden zij de loempia en dat werd een succes. De vaste klantenkring die ze na 30 jaar hebben opgebouwd gaan ze dan ook erg missen. "Ik ben verdrietig", zegt Hoa. "Nou moet ik afscheid nemen van alle lieve klanten." Ook Cuong heeft er moeite mee. "Ik vind het erg."

Klanten van het stel vinden het ook jammer dat hun vaste loempiakraam weg moet. "Het waren natuurlijk vluchtelingen", zegt een van hen. "Ze hebben het heel moeilijk gehad. Ik vind het dus naar dat ze uitgeloot zijn." Een ander vult aan: "Ze zijn gewoon aardig, Coen is altijd wel in voor een praatje. Het is ook de vriendelijkheid van de personen. Je gunt ze dit dan ook."

Een jongere klant kent de loempiakraam vooral van het uitgaan. "Elk weekend komen wij hier wel", zegt hij. "Dan hebben we wat gedronken en gaan we altijd naar Coen om even een loempiaatje te halen. Standaardritueel op de zondag."

Tweeduizend handtekeningen

De kinderen van het stel zijn nog een petitie gestart om de vergunning van de loempiakraam te houden. Dit werd door tweeduizend mensen ondertekend. Daarnaast schreven meerdere verontwaardigde klanten brieven naar gemeente, maar dat zorgde er niet voor dat het stel met hun loempiakraam kon blijven.

Hoewel Cuong en Hoa moeite hebben met het gedwongen afscheid, zijn ze wel blij met alle mensen die hen gesteund hebben. "Ik wil alle klanten bedanken. Jullie zijn de hele tijd bezig met steunen", zegt Cuong. "Daar zijn we dankbaar voor."