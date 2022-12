Na 30 jaar verliezen Hoa en Cuong standplaats van hun geliefde loempiakraam in Schoorl

In de hoop de standplaats alsnog te behouden, meldde het stel zich aan voor de loting. Zo'n 2,5 week geleden werd de uitslag bekendgemaakt: Hoa en Cuong grepen mis en moeten binnen een maand vertrekken. "Dit voelt niet eerlijk. Wij vinden dat we recht hebben op deze plek, omdat we daar door ons harde werk al zo lang staan. Maar de gemeente zegt dat de wet nu is veranderd, omdat anderen ook een kans verdienen", reageert Hoa tegen NH Nieuws.

"Het aantal standplaatsen is beperkt", reageert een woordvoerder. "Op deze manier kunnen we anderen ook een kans bieden. Er waren meerdere inschrijvingen, dus hebben we het lotingsproces via een notaris laten verlopen. Dat is wel zo eerlijk."

"We redden het echt niet met ons AOW'tje, het is gewoon niet genoeg voor ons levensonderhoud"

Hoa en Cuong vluchtten in 1980 samen Vietnam uit om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. In Bergen vonden ze uiteindelijk een woning, maar werk was er voor een lange tijd niet. "We zijn pas op latere leeftijd in Nederland aangekomen, dus we missen zo'n dertig procent aan pensioenopbouw. Eerst konden we geen baan krijgen omdat we de taal niet voldoende spraken. Later kreeg ik toch een parttime baan."

Achter de kassa

En dat viel goed te combineren met het runnen van de kraam, waarvan de extra inkomsten ook meer dan welkom zijn. "We redden het echt niet met ons AOW'tje, het is gewoon niet genoeg voor ons levensonderhoud. Daarom werk ik ook nog steeds achter de kassa in een supermarkt."