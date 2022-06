'Patatje Kees' trekt stekker uit zijn patatkraam: zelf met pensioen, gemeente wil opvolger niet

Eigenaar Kees Schenk uit Venhuizen gaat op 23 september met pensioen en daarmee verdwijnt ook zijn gewaardeerde snackwagen 'Patatje Kees' van het industrieterrein in Hoorn. "Het is mooi geweest. Ik werk al vanaf mijn veertiende", aldus Kees.

De snackwagen krijgt geen opvolging op Hoorn80. "Ik had hem verkocht aan iemand onder de voorwaarde dat diegene de kar hier mag uitbaten, alleen de gemeente wil niet mee werken." De gemeente geeft aan dat 'Patatje Kees' wordt gedoogd, maar dat ze dit niet van plan zijn met een volgende partij. Wel erkend de gemeente dat er op Hoorn80 behoefte is aan een extra horecagelegenheid. "Momenteel is er ruimte voor een horecabestemming op Hoorn80. Deze wordt momenteel gebruikt door coffeeshop 'Blue Tomato'. Wij gaan kijken of we ergens centraal op het industrieterrein een pand kunnen vinden die gebruikt kan worden als horeca, en willen daarvoor als het nodig is het bestemmingsplan veranderen," aldus de gemeente Hoorn. Plannen voorbarig Kees vindt de plannen van de gemeente voorbarig. "Negen jaar geleden ging wegrestaurant 'De Clown' weg en ben ik met mijn snackwagen hier gaan staan", blikt Kees terug. Hij had zelf het idee dat wat hij deed, toegestaan was omdat het op eigen terrein stond. Dit bleek alleen niet zo te zijn. Na een handtekeningenactie van ondernemers op Hoorn80, besloot de gemeente Kees alsnog te gedogen.

Patatje kees op het industrieterrein - Maurice Blaauw / NH Nieuws

"Kijk, ik verdien genoeg om hier te staan. Maar op het industrieterrein is het wel minder druk geworden sinds Deen is overgenomen door Albert Heijn", ziet Kees. Hij denkt dat een horecazaak op Hoorn80 financieel niet rendabel is. Dure huur en hoge startkosten zijn volgens Kees hier vooral een obstakel in. De gemeente heeft inmiddels meerdere partijen op Hoorn80 benaderd om te kijken of er een geschiktere ruimte beschikbaar is. "Op dit moment kijken we naar een locatie, maar hoelang het nog gaat duren voordat er gestart kan worden, weten wij op dit moment nog niet", vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws/WEEFF.

Quote "We hebben weinig keus. Het is Pizza döner of Bakker Bart" Bradley Ilaria

Een aantal mensen op Hoorn80 geeft aan dat ze het jammer vindt als 'Patatje Kees' – inmiddels uitgegroeid tot een begrip – zou verdwijnen. De klanten vinden de locatie waar hij staat makkelijk en het is handig voor een snelle hap. "Wanneer we pauze hebben en bijvoorbeeld iets willen bestellen, hebben wij weinig keus. Het is pizza, döner of Bakker Bart", aldus Bradley Ilaria, die werkt in het distributiecentrum van Albert Heijn. Hij ziet een extra horecazaak op het industrieterrein wel zitten. Het moet alleen niet te ver weg zijn. "Het zou ook wel eens lekker zijn als er naast frituur ook bijvoorbeeld een lekker broodje gehaald kan worden. Maar het moet wel snel klaar zijn", vindt Bradley. Een andere klant snapt wel dat de regels veranderen. "In principe heeft Kees er negen jaar van geprofiteerd, dat hij hier mag staan."