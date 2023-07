Geen vergunning voor Hoa en Cuong om loempia's te verkopen bij Schoorls restaurant

Hoa en Cuong mogen hun loempiakraam niet op het parkeerterrein van restaurant Liberté in Schoorl zetten. De vergunning die zij daarvoor aanvroegen, krijgen zij niet van de gemeente: een standplaats is daar niet toegestaan volgens de regels. En daarmee blijft de toekomst van het geliefde koppel uit Schoorl onzeker.

Het besluit van de gemeente is een zoveelste domper voor het stel dat ooit uit Vietnam vluchtte, en aan de Oorsprongweg in Schoorl jarenlang een plek had om hun populaire loempia's te slijten. Daarmee vulden ze hun AOW aan die vanwege hun 'korte tijd' in Nederland niet heel hoog is. Hoa werkt daarom ook nog achter de kassa bij een supermarkt in Bergen.

Parkeerplaats

Hun eerste standplaats werd na jaren ineens verloot door de gemeente en kwam zo bij een ander terecht. Ze moesten vertrekken, en dat maakte veel los bij de buurt. Er stond een enorme rij mensen toen Huo en Cuong hier hun laatste loempia's bakten.

En dus zocht het stel een nieuwe stek. Die werd hun aangeboden door Jeroen Klepper van restaurant Liberté. "Het is zo schrijnend. Ik heb gezegd: ga maar staan, ik hoef er niets voor te hebben."

Omdat Hoa en Cuong zekerheid wilden vroegen ze in februari een vergunning voor die parkeerplaats aan. Na maanden wachten laat de gemeente nu weten dat dat volgens het bestemmingsplan niet kan.

"We hebben ook gekeken of het tijdelijk zou kunnen, maar dit zou ten koste gaan van parkeerplaatsen", aldus wethouder Marco Wiesehahn. "Dat is niet wenselijk gezien de lokale parkeerdruk. Ook zou de vergunning een precedentwerking hebben voor anderen."

Oude stek leeg

De gemeente zegt met Hoa en Cuong te kijken naar alternatieve oplossingen. Ondertussen blijft hun oude stek aan de Oorsprongweg nog altijd leeg. De nieuwe standplaatshouder heeft zich namelijk nog niet laten zien, zo laten buurtbewoners aan NH weten. De gemeente laat weten dat "ze verwachten dat deze binnenkort wordt ingenomen."