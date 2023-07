Krijgt loempiakraam van Hoa en Cuong nieuwe standplaats naast Schoorls restaurant?

Toen chef-kok Jeroen Klepper lucht kreeg van de situatie, besloot hij het echtpaar te helpen. "Het is zo schrijnend. Deze mensen hebben daar hun hele leven gestaan en moeten dan weg omdat regels veranderen. Ik heb gezegd: ga maar staan, ik hoef er geen reet voor. Ook verkoop ik de loempia's nu in een paar zaken. Alle beetjes helpen."

Het stel is al enige tijd met pensioen, maar redden het niet met de AOW-vergoeding die ze maandelijks ontvangen. Hoa werkt daarom ook nog steeds achter de kassa bij de Albert Heijn. "Ik word regelmatig aangesproken door mensen die ons en de kraam missen. Ik mis het ook, de praatjes en de gezelligheid. We zouden het graag nog een paar jaar willen voortzetten."

Hoa en Cuong stelden dit in februari voor aan de gemeente Bergen, blijkt uit e-mails. Na een aantal mails over en weer wordt hen in mei uiteindelijk verzocht een vergunning aan te vragen. Dat doet het stel, maar daar is nog geen antwoord op gegeven. De gemeente laat weten dat er inderdaad een vergunning is aangevraagd, maar dat ze er verder niets over kunnen zeggen.

'Waarom duurt het zo lang?'

Klepper hoopt dat er vaart achter wordt gezet. "We zijn nu een half jaar verder. Er is nu een particuliere oplossing waar niemand last van heeft. Mijn vraag aan het college is: waarom duurt het zo lang? Ze zijn ook op leeftijd, maar die welwillendheid om iets te doen, daar lijkt het aan te ontbreken."

Vorig jaar december bakten Hoa en Cuong hun voorlopig laatste loempia's aan de Duinweg in Schoorl, NH was bij het afscheid: