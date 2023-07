Bakker Erik hoopt met petitie het bakkersambacht te verdedigen

Dat de ene na de andere bakkerij omvalt is geen geheim meer. De hoge energiekosten van het afgelopen jaar hebben veel ambachtelijke bakkers de nek omgedraaid, ziet ook bakker Erik Borghardt (31) in zijn directe omgeving. Hij is een petitie gestart, in de hoop dat hij het demissionaire kabinet kan bewegen een steunpakket op te stellen.

De 31-jarige Borghardt werkt al jaren als bakker, tegenwoordig bij de centrale bakkerij van Bakker Koning in De Goorn. Bij de centrale bakkerij wordt alles gebakken; die distribueren het dan weer naar de veertien winkels, die een bekend gezicht vormen in West-Friesland en net erbuiten.

Borghardt maakt zich zorgen over het bakkersambacht. "Ik volg de media, en daar zie je natuurlijk van alles voorbij komen. Het afgelopen jaar het ene na het andere bericht over bakkers die omvallen. Zelfs een bakkerij waar ik vroeger heb gewerkt, en eentje in Noord-Brabant die al 150 jaar bestond en nu de deuren moest sluiten."

Energiekosten

De hoge energiekosten noemt Borghardt als een van de voornaamste redenen waarom bakkerijen het moeilijk hebben. In de petitie die hij is gestart noemt hij ook dat het eigenlijk al te laat is. "Andere sectoren worden wel geholpen, en dan zouden wij dit prachtige ambacht teloor laten gaan?", vraagt hij zich hardop af.

Maar de zorgen liggen hem volgens Borghardt niet alleen bij de energiekosten. Hij ziet ook een verschuiving van het ambacht naar de industrie. "De industrie is echt aan het inhalen. Zij kunnen bijvoorbeeld desembroodjes maken, die ze maken met desempoeder. Dat mag volgens de wet, maar het is niet hetzelfde als een ambachtelijke bakker die een eigen desemcultuur heeft. Het smaakt ook anders, maar de klant ziet natuurlijk desembrood voor 1 euro in de supermarkt, of voor het dubbele of misschien wel meer bij de bakker. En dan kiezen ze voor de supermarkt, en dus voor de industrie."

