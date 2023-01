Traditionele bakkers vallen om, 'vernieuwde' bakkerijen blijven kaarsrecht staan: hoe?

Bij binnenkomst van de bakkerij komt de geur van versgebakken brood je al tegemoet. Meerdere bakkers zijn druk bezig met het kneden van het deeg en het vullen van de oven. Tegen de wand staan rijen verse broden opgestapeld en in de vitrine liggen de zoetigheden: chocoladebroodjes, appelflappen en speculaas.

Alles elektrisch

Rogier Heijn is de eigenaar en opende acht jaar geleden de eerste vestiging in IJmuiden. Inmiddels zitten er ook twee locaties in Haarlem en een in Heemstede. Tussen het bakken door vertelt hij over het verschil tussen zijn en de 'traditionele' bakker: "Alles is hier elektrisch. Het deeg leggen we hier op een grote steen. Een soort elektrische bakplaat. Daar laten we het rustig bakken."

Wanneer alles op elektra draait, zouden de prijzen de oven uit moeten rijzen. Naar eigen zeggen is dat niet zo'n probleem voor hem. "Natuurlijk moest ik er wel naar kijken. We werken nu met timers, zodat de bakplaten draaien op het moment dat er ook daadwerkelijk gebakken wordt. Eerder gingen we daar veel losser mee om. Gelukkig dalen de prijzen nu weer."

Tekst gaat verder onder de foto