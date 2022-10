Torenhoge gasprijs nekt Schoorlse bakkersfamilie Bakker na 130 jaar: "Komt hard binnen"

De ovens in de bakkerij aan de Heereweg in Catrijp gaan in februari definitief uit. De drie winkelzaken sluiten dan ook de deuren. Reden: de torenhoge energieprijzen. Daarmee komt een einde aan het familiebedrijf dat sinds 1890 door de familie Bakker wordt gerund.

Ziek van

De huidige eigenaren, Paul en Rik Bakker, namen de bakkerszaak in 2001 over van hun ouders. "We zijn er ziek van", zegt Paul in een korte reactie tegen NH Nieuws. "De kosten zijn met 80 procent gestegen." De broers zijn te aangeslagen om nu verder te reageren.

Bij de vestiging in Schoorl reageren klanten en een collega-ondernemer ook aangedaan op het nieuws. "Dit komt hard binnen", zegt Menno Spaander van de naastgelegen slijterij. "Dit is een familiezaak die altijd al in Schoorl heeft bestaan. Van kind af aan ben je ermee bekend."

Tragisch

Daarnaast is het volgens Spaander een aderlating voor Schoorl. "Ook omdat er al wat leegstand is. Voor de toekomst is het belangrijk dat er niet nog meer ondernemers sneuvelen. Het is tragisch met die energiekosten. De overheid moet daarin daadkrachtiger optreden."

"We hebben straks nog één bakker over. Hoe vergaat het hen in de toekomst? En er zit nog een bloemist, maar ook die hebben het erg lastig. Gelukkig hebben we hier een bruisende horeca, maar de speciaalzaken en food, die verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld."