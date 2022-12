'Bakkers stoppen niet door het vak, vaak komt het ook door andere dingen'

Slijkerman is met zeven vestigingen in Schagen, 't Zand, Middenmeer, Julianadorp, Wieringerwerf en Warmenhuizen een van de grotere bakkers in de Kop van Noord-Holland. Eigenaar Gert-Jan Slijkerman denkt dat de hogere energiekosten niet de enige reden zijn waarom bakkers nu massaal over de kop lijken te gaan. "Vaak zijn er achterliggende redenen. Denk daarbij aan persoonlijke omstandigheden, keuzes die verkeerd uitpakken of pech."

Hogere kosten voor het energiegebruik hoeven niet de nekslag te betekenen, vindt hij. "Het is natuurlijk niet prettig, maar als je alles goed voor elkaar hebt, red je het wel. Het kan alleen de druppel zijn als het toch al niet helemaal goed ging. Of als mensen eraan dachten om met pensioen te gaan en voor de keuze staan of hun potje op te maken of er nog van te genieten."

Topsport

Met zijn eigen bedrijf gaat het nog wel goed. Ook hem komt het niet aanwaaien, maar het lukt allemaal nog wel. "Ondernemen is topsport. Als je niet alles voor elkaar hebt, lukt het niet." Maar wat moet je dan allemaal goed voor elkaar hebben? "Een goede locatie, je moet kwaliteit bieden, je moet mensen aan je weten te binden. Dat klinkt eenvoudig, maar zo werkt het wel. Als mijn gevulde koeken net zo goed zijn als in de supermarkt, komen de mensen niet meer."