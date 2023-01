Deze bakkers verlieten onze provincie al, verdwijnen bakkerijen uit ons straatbeeld?

Steeds meer bakkerijen doven de ovens. Meestal is dit door de hoge energie- en grondstofprijzen, maar ook hoge werkdruk is een veelgehoorde reden om ermee te stoppen. In onze provincie hebben we al afscheid moeten nemen van verschillende toonaangevende bedrijven. We zetten er vijf op een rij.

Stockfoto

Al doet een blik op het nieuws vermoeden dat de één na de andere bakker omvalt, toch blijkt uit cijfers van de KvK dat het aantal bakkers juist stijgt. Dit spreekt dat vermoeden tegen. Marie-Hélène Zengerink van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) legt uit dat 'ouderwetse' bakkerijen wel degelijk vertrekken: "De klassieke vorm verdwijnt. We zien dat er steeds meer kleine hobby-bakkers zijn die vanuit huis werken. Dit zijn volgens die cijfers ook bakkers, maar dat zijn niet de klassieke bakkerswinkels die wij kennen." Van deze vijf bakkers hebben we al afscheid moeten nemen: 1. Bakkerij Bakker 130 jaar lang bakte deze Schoorlse familie brood. Aan al dat bakken en kneden komt 1 maart officieel een eind. De huidige eigenaren Paul en Rik Bakker trekken de stekker uit hun broodmachine omdat "De prijzen met 80 procent gestegen zijn". Niet alleen in Schoorl, ook in Groet en Noord-Scharwoude sluiten de winkels. 2. Bakkerij Jonker Ook zijn de uit de oven gerezen prijzen voor bakkerij Jonker de reden om de deuren te sluiten. 7 filialen in Alkmaar, Purmerend, Schagen, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude en twee in Heerhugowaard doen voorgoed het licht uit. "Iets wat niet voor mogelijk te houden was, is dus toch gebeurd", schrijven eigenaren Ed en Gaby op hun (inmiddels gesloten) webshop-site. 3. Bakkerij Van Breemen Niet door hoge prijzen, maar door een weloverwogen besluit gaan na 102 jaar ook de deuren van deze bakkerij in Bussum dicht. De prachtige marsepeinen creaties van bakker Marc moeten gemist worden, maar het was tijd om te stoppen. "Ik was maar drie dagen in het jaar vrij, de werkdruk was hoog", aldus Van Breemen.

Bakker Marc van Breemen voor zijn bakkerij - NH Nieuws / Mark Arents

4. Bakkerij Besseling De energiecrisis slaat Zwaag niet over, en dat in combinatie met hoge prijzen voor grondstoffen doet ook Bakkerij Besseling de deuren sluiten. 25 jaar stonden ze voor hun klanten klaar. Uit de reacties van klanten blijkt dat het bakkersduo gemist gaat worden: "Jullie horen gewoon bij Zwaag", luidt een van de honderden reacties. 5. Bakkerij Baas Hoogwoud is een begrip armer. De crisis doet na 30 jaar ook deze bakkerij de das om. Hans en Loes Baas kijken terug op een mooie tijd: "We hebben hier dertig fantastische jaren met veel bijzondere momenten mogen beleven. We hebben van elke dag genoten, wat een prachtvak hebben wij."

Uit de archieven: Hans en Loes Baas in actie tijdens Koningsdag - NH Nieuws/Michiel Baas