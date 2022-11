Bakkerij Besseling in Zwaag sluit door hoge energieprijs, steeds meer bakkers worstelen

Steeds meer bakkers in West-Friesland worstelen met de hoge energieprijzen, en de prijzen voor grondstoffen om brood en andere producten van te maken. Voor Bakkerij Besseling in Zwaag zijn de energiekosten zelfs zo hoog geworden dat ze besloten hebben om de zaak per 1 januari te stoppen. Daarmee is het de tweede bakkerij in West-Friesland die in korte tijd genoodzaakt is om de deuren te sluiten.

Brood- en Banketbakkerij Ton Besseling

Na 25 jaar stopt de bakkerij aan de Dorpsstraat in Zwaag. Eigenaar Ton Besseling laat in een bericht op Facebook weten dat ze 'met pijn in het hart' vertellen dat de zaak ophoudt met bestaan. "We kunnen de bakkerij niet meer bekostigen door de stijgende energieprijzen", valt te lezen in het bericht. "Wij gaan de maanden november en december natuurlijk nog even knallen, maar vanaf 1 januari 2023 stopt dit prachtige avontuur voor ons." De bakker bedankt iedereen voor het jarenlange vertrouwen en de gezelligheid die klanten de afgelopen jaren met zich mee hebben gebracht. "Graag zien wij jullie de komende weken nog even in onze winkel", sluit het bericht af. Onder het geplaatste bericht laten veel inwoners uit Zwaag en uit de omgeving weten het ontzettend jammer te vinden dat de brood- en banketbakkerij ophoudt te bestaan. "Jullie horen gewoon bij Zwaag", luidt een van de honderden reacties. Tweede in korte tijd Begin vorige maand doofden Hans en Loes Baas in Hoogwoud voor de laatste keer hun ovens. Evenals bij bakker Besseling zorgde de energierekening ervoor dat zij moesten besluiten om hun bakkerszaak te sluiten.

"Het is wel even slikken, ruim een jaar eerder dan dat we gepland hadden", zei Hans Baas tijdens zijn laatste werkdag. "We hebben hier dertig fantastische jaren met veel bijzondere momenten mogen beleven. We hebben van elke dag genoten, wat een prachtvak hebben wij." Onzekere tijden Niet alleen in Zwaag en Hoogwoud, maar ook in de rest van West-Friesland kampen bakkers met problemen door de stijging van energieprijzen. Zo vertelt Sander Rood, van Bakkerij Rood in Enkhuizen, dat hij in augustus een vier keer zo hoge rekening had als normaal. "Wij hebben een variabel energiecontract, met een dagprijs voor gas", legt hij uit aan WEEFF/ NH Nieuws. "Augustus was voor ons een heel moeilijke maand, mede vanwege draaiende koelingen en het gebruik van airco. De laatste tijd is de dagprijs voor gas gedaald, maar als het straks kouder wordt komt er meer vraag naar en zal de prijs opnieuw stijgen."

Quote "Ik probeer me er bewust nog geen zorgen over te maken, ook omdat je er nu niets aan hebt" sander rood, bakkerij rood

Rood laat weten dat de eerste drie maanden van een nieuw jaar sowieso moeilijker zijn voor een bakker. "Mensen geven in de decembermaand een hoop geld uit aan Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw. Als ze dan ook te maken krijgen met hoge rekeningen zal het voor veel van hen lastiger worden. Toch probeer ik me er bewust nog geen zorgen over te maken. Ook omdat je er nu niets aan hebt." Kosten doorberekenen Bakker Kees Veenbrink heeft met zijn Bakkershuys in Lutjebroek een vast energiecontract, tot augustus volgend jaar. Toch moest hij door de hogere prijzen van grondstoffen de afgelopen maanden ook de prijs van zijn broden en andere producten verhogen. "Om je heen hoor je steeds meer dat bakkers, en vooral degenen die op leeftijd zijn, zeggen dat ze niets meer gaan investeren in hun zaak", zegt Veenbrink. "Mensen moeten in deze tijd de eindjes aan elkaar zien te knopen." Door de stijging van grondstoffen en het doorberekenen in de prijs voor bijvoorbeeld een brood zag de bakker in Lutjebroek een aantal klanten wegvallen. "Zeven vaste klanten hadden mij verteld dat ze hun brood ergens anders zouden kopen. Daarvan zijn er gelukkig weer zes teruggekomen. Vooral omdat ze het brood uit de supermarkt minder vinden. Maar goed, de hoge kosten blijven voor iedereen een groot probleem."