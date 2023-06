Verdriet om faillissement Bakker Kees Gutter: "Niet weg te denken uit Monnickendam"

Op sociale media wordt met verdriet en ongeloof gereageerd op het faillissement van Bakker Kees Gutter. De bakkerij liet gisteren in een verklaring weten dat het bedrijf 'financieel niet meer gezond genoeg was om een goede toekomst te hebben'.

'Wat heftig allemaal. Een bakkerij die niet weg te denken is uit Monnickendam', luidt een van de reacties op het aangekondigde afscheid, en daarmee het verdwijnen van de bekende gele pui uit het straatbeeld.

'Ons hart draait om', 'Er gaat een instituut verloren' of: ' Oh, wat erg!'. De honderden reacties op sociale media liegen er niet om: klanten van Bakker Kees Gutter gaan hun sneetje wit of appeltaartje missen.

Dat is niet verwonderlijk: de Noord-Hollandse bakkerij bestaat inmiddels 60 jaar en heeft zes winkels in Monnickendam, Volendam, Purmerend, Amsterdam-Noord en -Zeeburg.

Allerlaatste slof

Nadat bekendgemaakt werd op de site dat het faillissement van het familiebedrijf op 9 juni is aangevraagd, stroomden de talloze reacties op sociale media binnen. Foto's van de aankoop van 'de allerlaatste aardbeienslof' worden gepost, samen met weemoedige verhalen over hoe vroeger met opa en oma al een broodje werd gehaald.

Hoewel sommigen in de reacties zeggen te duimen voor een doorstart of een andere oplossing om de bakkerswinkels toch een nieuw leven in te blazen, lijkt dat er niet in te zitten.

'Geloof ons, elk dubbeltje is omgedraaid, elke steen bekeken, elk scenario bedacht. Maar dit was de enige mogelijke uitkomst', schrijven eigenaren Els Jansen-Gutter en Greetje Dekker-Gutter op de site.