Glynor Plet keert niet terug bij Telstar, Jonathan Mulder laat contract ontbinden

Zowel Glynor Plet als Jonathan Mulder zijn komend seizoen niet meer in het shirt van Telstar te bewonderen. De 36-jarige Plet, de clubtopscorer aller tijden van de Witte Leeuwen, gaat op zoek naar een nieuwe club. Mulder heeft in goed overleg met Telstar zijn contract dat nog één seizoen doorliep, laten ontbinden.

Plet is nog niet van plan te stoppen en hoopt nog op een andere ploeg in het betaald voetbal. Voor Telstar speelde Plet uiteindelijk 213 wedstrijden. Hierin wist Plet 89 keer te scoren. Met dit aantal kroonde hij zich vorig seizoen tot topscorer aller tijden van Telstar. In zijn lange carrière speelde de spits onder andere ook nog voor Heracles Almelo, FC Twente, KRC Genk en Maccaibi Haifa. Plet speelde meer dan 450 wedstrijden in het betaalde voetbal en maakte 170 doelpunten.

Eind maart kreeg Glynor Plet te horen dat zijn contract bij Telstar niet verlengd zou worden. Telstar-trainer Mike Snoei wilde desondanks graag door met Plet, maar de spits zou dan wel een nieuwe rol krijgen. Ondanks een 'smeekbede' van Snoei is het uiteindelijk dus niet gelukt om de samenwerking in stand te houden.

Vandaag maakte Telstar tevens bekend dat in goed overleg het contract van Jonathan Mulder is ontbonden. De linkervleugelverdediger speelde pas één seizoen voor Telstar. In Velsen-Zuid was Mulder lang niet altijd zeker van een basisplaats. Mulder verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd met Jayden Turfkruier.

In het shirt van de Witte Leeuwen kwam Mulder uiteindelijk tot 30 wedstrijden. Hierin scoorde hij één keer. Zijn enige doelpunt was het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen De Graafschap.