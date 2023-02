Jonathan Mulder helpt Telstar met late treffer aan volle buit tegen De Graafschap

Na een hectische slotfase heeft Telstar De Graafschap verslagen. In het laatste gedeelte maakte Jonathan Mulder de enige goal: 0-1. Door wangedrag van de toeschouwers werd de wedstrijd tien minuten gestaakt, maar de zege van de Witte Leeuwen kwam niet meer in gevaar.

De wedstrijd stond in het teken van Simon Kistemaker. De overleden voetbaltrainer werkte bij De Graafschap en Telstar. Als eerbetoon werd vooraf zijn naam gescandeerd door de supporters op De Vijverberg. In de geest van Kistemaker begonnen de Witte Leeuwen agressief aan het duel. Özgür Aktaş kopte van dichtbij net naast en even later krulde Anwar Bensabouh de bal over de kruising.

In de tegenstoot hield Ronald Koeman Jr., die terugkeerde na een schorsing van drie duels, een schot tegen van Mees Kaandorp. Voor de rust schoot David Min nog over. Kansen kreeg Telstar genoeg dus in de eerste helft, zonder te profiteren.

