ADO'20 maakt het Telstar in oefenwedstrijd knap lastig, maar gaat alsnog onderuit

In een zonnig Velsen-Zuid begon Telstar overtuigend aan de wedstrijd. Met Zakaria Eddahchouri, Aleae-Eddine Bouyoughlafen en Leonardo Rocha de Almeide zaten de drie testspelers op de bank. Voor Telstar was het alweer de vijfde wedstrijd in de voorbereiding (3x winst, 1x gelijk). ADO'20, dat onlangs promoveerde naar de tweede divisie, begon later aan de voorbereiding, maar zette afgelopen zaterdag RKAV Volendam wel met 5-0 opzij.

Keepersblunder

De ploeg van trainer Mike Snoei zette ADO'20 snel onder druk, waardoor het telkens snel in balbezit was. Het drukzetten leverde ook de openingstreffer op. ADO'20-doelman Mike Glim nam teveel tijd waarna Quinten van den Heerik na zes minuten de bal in tweede instantie binnenschoot: 1-0.

Richting het kwartier kreeg zomeraanwinst Sebbe Augustijns een grote kans op de tweede treffer, maar hij schoot over uit een slimme voorzet van Lassana Faye. Ook Cain Seedorf kreeg een uitgelezen kans niet langs de doelman. Aan de andere kant kreeg Milan Zonneveld een grote mogelijkheid, maar hij schoof de bal net voor het doel van Ronald Koeman Jr. langs. Hoewel ADO'20 even moest wennen aan het tempo groeide de ploeg van Roy van der Mije in de wedstrijd waardoor het een gelijkopgaande strijd was.

Koeman ook in de fout

Met dezelfde opstelling trad Telstar in de tweede helft aan. Spits Youssef el Kachati, onlangs overgekomen van Quick Boys, bleek al de hele wedstrijd ongelukkig. De bezoekers kwamen vlak na de pauze, dankzij een blunder van Koeman Jr., op gelijke hoogte. Sofyan Reclaoui schoot van 25 meter recht door het midden, maar Koeman leek verrast en zag de bal achter zich in het doel belanden: 1-1.

De gelijkmaker was gezien het spelbeeld zeker niet tegen de verhouding in. Een afvallende bal van Tom Overtoom en Zakaria Eddahchouri die de bal in de rebound er niet in kregen, waren de enige wapenfeiten die Telstar bij elkaar voetbalde. Een afstandsschot van Christos Giousis werd twintig minuten voor tijd goed uit de hoek gehaald door doelman Glim. In de allerlaatste minuut kwam Telstar alsnog op voorsprong. Een scherp aangesneden vrije trap van Giousis belandde in de verre hoek en daardoor wonnen de Velsenaren alsnog met 2-1 van ADO'20.

Komende zaterdag vindt de open dag van Telstar plaats. De Witte Leeuwen oefenen dan tegen Excelsior Maassluis.

Opstelling Telstar: Koeman Jr., Seedorf (Kruiver/60), Apau (Rocha de Almeida/70), Soares, Oude Kotte (Olfers/78), Faye (Van der Loo/60); Augustijns (Madi/60), Overtoom (Bouyoughlafen/70), Turfkruier (Knoll/78); Van den Heerik (Giousis/60), El Kachati (Eddahchouri/60)