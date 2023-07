Minieme zege Telstar in oefenpartij tegen 'buurman' DEM

Telstar is nog altijd ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na eerdere zeges op VV IJmuiden, Stormvogels en HV Hollandia, werden vandaag de amateurs van RKVV DEM aan de kant gezet. Op bezoek bij de buurman in Beverwijk werd het 1-0.

Het was erg warm op het complex van DEM in Beverwijk en dat kwam het spel van beide ploegen niet altijd ten goede. Derdevivisionist DEM bood goed partij tegen het team van Mike Snoei. Bij Telstar begonnen Christos Giousis en Youssef El Kachati in de punt van de aanval. Het lukte beide spelers niet om gedurende het duel echt gevaarlijk te worden.

Raak uit een corner

Het publiek in Beverwijk moest daarom dan ook lang wachten op een doelpunt. Het was verdediger Jorginho Soares die uit een hoekschop raak kopte en zo kon tekenen voor de 1-0 eindstand.

De volgende oefenwedstrijd van Telstar komt alweer snel. In het eigen stadion komt ADO'20, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de tweede divisie, op bezoek. Aftrap in Velsen-Zuid is om 20.00 uur.