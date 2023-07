Telstar boekt gemakkelijke oefenzege tegen Hollandia

Aanvaller Quinten van den Heerik zorgde voor de openingstreffer. Daarna scoorde Jayden Turfkruijer liefst drie keer. Na de rust wisten twee spelers van Jong Telstar te scoren. Tim van de Loo en Rychaintelo Knoll waren de doelpuntenmakers, Het duo loopt deze voorbereiding mee bij het eerste.

Mastny

Vorige week was doelman Ondrej Mastny op proef bij Telstar. De club laat weten niet in zee te gaan met de speler die onder contract staat bij Manchester United. Ook traint Mart Lieder mee bij Telstar. De 33-jarige spits zit momenteel zonder club en werkt bij Telstar verder aan zijn herstel. Van een contractaanbieding is voorlopig geen sprake.